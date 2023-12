Natale a Vignola, voucher prorogati fino al 7 gennaio

Nelle prime settimane dell’iniziativa il gradimento da parte dei cittadini è stato superiore alle aspettative: per questa ragione, l’Amministrazione di Vignola, in accordo con Pro Loco Vignola Terra di ciliegie, ha deciso di prorogare la scadenza dei voucher natalizi fino a domenica 7 gennaio 2024.

Com’è noto, infatti, per il quarto anno consecutivo, “Natale a Vignola” premia coloro che fanno acquisti nei negozi della città. Ancora una volta, quindi, chi, dal 1° dicembre acquista beni e servizi nei negozi di vicinato, ristoranti, parrucchieri ed estetiste della città ha diritto a un “buono” del valore di 10 euro ogni 200 euro di spesa (suddivisa al massimo in 5 scontrini) da utilizzare, entro il 3 marzo, nelle attività aderenti all’iniziativa. In un primo momento era stato deciso che potevano avere accesso ai voucher gli scontrini relativi ad acquisti effettuati entro il 24 dicembre. “Visto il gradimento sia dei clienti che dei commercianti vignolesi – spiega l’assessore al Commercio Niccolò Pesci – come Amministrazione, in accordo con Pro Loco, abbiamo deciso di inglobare anche gli acquisti effettuati fino al 7 gennaio compreso. I voucher possono essere ritirati presso Pro Loco entro il 31 gennaio, mentre possono essere spesi nei negozi aderenti all’iniziativa entro il 3 marzo, come da regolamento”.