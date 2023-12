La vigilia di Natale a San Possidonio… non esiste festa senza spettacolo

L’Amministrazione Comunale di San Possidonio assieme alla Consulta di Volontariato del

territorio organizza un appuntamento tutto pensato per i bimbi e i loro genitori: “CAPITAN

BRETELLA SUPER SHOW: CIRCO, MAGIA E COSE PERICOLISISSIME.” La magia del

circo, lo spettacolo da piazza d’altri tempi, ma rivisto in chiave moderna. L’illusionismo e la

giocoleria come linguaggio, l’improvvisazione come arma segreta.

Domenica 24 dicembre 2023 dalle ore 15.30 sotto la tensostruttura in Piazza Andreoli. Dopo lo spettacolo ci sarà l’arrivo di Babbo Natale che regala caramelle a tutti i bimbini/e presenti. Per concludere sarà offerto una fetta di pandoro e the per i bambini per festeggiare tutti assieme.