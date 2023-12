Infrastrutture nel Distretto Ceramico, Daviddi: “Si faccia presto l’allargamento da due a quattro corsie nel tratto della Pedemontana tra via Ancora e via Radici”

“Leggo con soddisfazione – afferma il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi dopo la conferenza stampa di presentazione dei risultati del Distretto Ceramico di ieri – l’intervento di Confindustria Ceramica sul tema delle infrastrutture: il Distretto Ceramico più importante del mondo ha bisogno di una rete di infrastrutture all’altezza del suo tessuto industriale. Sono temi sui quali, come amministrazione, ci stiamo battendo da tempo. Come riportato anche negli articoli usciti oggi, i problemi da risolvere in questo ambito sono diversi”.

“Il primo tema sul tavolo – sottolinea Daviddi – è quello della realizzazione del terzo ponte, che ci vede protagonisti nella sottoscrizione dell’accordo. Come affermato anche da Confindustria, non si può più aspettare per il collegamento ferroviario Dinazzano – Marzaglia, perchè serve una infrastruttura adeguata per lo spostamento delle merci passando dalla gomma ai binari: serve una soluzione che permetterebbe al trasporto merci di non gravare più sulle strade dell’’ultimo miglio’ tra scalo di Dinazzano e aziende”.

“Ribadisco la richiesta a tutti i soggetti coinvolti – afferma Daviddi – di passare all’azione per l’allargamento da 2 a 4 corsie del tratto di Pedemontana tra via Ancora e via Radici. Occorre trovare urgentemente una soluzione al problema del restringimento della carreggiata in quel punto e dobbiamo essere preparati all’arrivo, in quella zona, della Campogalliano – Sassuolo. Rimane la domanda di fondo: se in un anno si è realizzato il ponte ferroviario per eliminare il passaggio a livello dopo via Radici, perchè in 15 anni non siamo riusciti a modificare 500 metri di Pedemontana portandola da 2 a 4 corsie?”.