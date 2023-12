Premiato dalla Croce Verde di Villa Minozzo il decano dei volontari, 93 anni

In occasione del tradizionale pranzo sociale della Croce verde, che si è tenuto nei giorni scorsi a Castiglione, in val d’Asta, sono stati premiati i “volontari storici” del sodalizio, fra cui il decano Pellegrino Zobbi di Villa, di novantatre anni.

“Hanno ricevuto lo stesso riconoscimento – si rileva, tra l’altro, in pubblica assistenza – Ernando Coloretti, ottantacinque anni, e Carlo Filippi, ottantaquattro anni, anch’essi del capoluogo, nonché Sante Guidarini, ottantaquattro anni, e Paolo Razzoli, ottantuno anni, entrambi di Minozzo, e Miro Zambonini di Case Bagatti, settantasei anni”.

Una targa è stata inoltre consegnata ai parroci don Evandro Gherardi e don Luigi Gebennini (quest’ultimo in partenza per una missione in Brasile).

Fra gli oltre centoventi partecipanti erano presenti il sindaco Elio Ivo Sassi ed il capo della segreteria politica della presidenza della Regione, Gianmaria Manghi. E’ stato infine presentato ufficialmente il nuovo comandante della stazione dei carabinieri villaminozzese, il maresciallo Danilo Fracasso, che ha sostituito il luogotenente Vinicio Antonioli, andato di recente in pensione.

“Il convivio dell’Immacolata – concludono in Croce verde – costituisce da sempre un appuntamento fondamentale del nostro calendario sociale. E’ aperto, oltre che ai soci e ai volontari, a tutti gli amici e simpatizzanti dell’organizzazione. Si tratta di un momento di condivisione dei valori del volontariato nello spirito natalizio”.