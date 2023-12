Controlli dei carabinieri nel weekend sulle strade della provincia modenese

Lo scorso fine settimana sono stati eseguiti dei controlli del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, l’abuso di bevande alcooliche e le condotte di guida maggiormente pericolose.

A Vignola, durante il sabato sera, la pattuglia della locale Tenenza ha fermato due giovani a piedi per le vie del centro, che all’esito dei controlli, sono strati trovati in possesso di “hashish”. Entrambi i ragazzi sono stati quindi segnalati alla locale Prefettura e lo stupefacente sequestrato in attesa di essere distrutto.

Poco dopo, il medesimo equipaggio ha identificato un 41enne alla guida della propria autovettura, che sottoposto all’alcoltest è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,72 gr/l. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza e la patente di guida ritirata per la successiva sospensione.

Durante la notte, a Camposanto, i militari della Stazione di San Felice Sul Panaro hanno individuato e fermato un 35enne che guidava in modo anomalo la propria autovettura: l’uomo è risultato alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. Il conducente è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza alcolica e anche in questo caso la patente di guida ritirata per le successive determinazioni.

Nei pressi di Bomporto, invece, i Carabinieri intervenivano per un’autovettura che era uscita fuori dalla sede stradale, soccorrendo il guidatore e constatando che lo stesso era alla guida con un tasso alcolemico superiore il limite permesso. Il conducente è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza alcolica.