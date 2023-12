Apre a Castelfranco Emilia il primo Centro di assistenza e urgenza della provincia di Modena

Aprira’ lunedì 11 dicembre alle 8 a Castelfranco, nella Casa della Comunità in Piazza Deledda, il primo Centro di assistenza e urgenza della provincia di Modena, in linea con la nuova normativa della Regione Emilia-Romagna. Il Cau è una struttura sanitaria con medici di assistenza primaria e infermieri per persone con problemi di salute urgenti ma non gravi con sintomi lievi: tra questi, ad esempio, lievi traumatismi, ferite superficiali, nausea o vomito, dolori articolari. L’elenco completo dei sintomi e delle patologie è pubblicato sul sito dell’ Azienda Usl di Modena (https://www.ausl.mo.it/centro-assistenza-e-urgenza-cau) e sul sito della Regione nella pagina Domande frequenti (https://salute.regione.emilia-romagna.it/emergenzaurgenza/domande-frequenti).

Il Cau di Castelfranco Emilia è collocato all’interno della Casa della Comunità negli spazi dell’ex Punto di primo intervento (primo piano) rispetto al quale avrà orari ampliati. L’assistenza del Cau è infatti garantita 7 giorni su 7 dalle 8 alle 24 con accesso diretto. Dalle 24 alle 8 è necessario telefonare al numero della Continuità assistenziale (ex guardia medica) 800 032 032, attivo su tutto il territorio provinciale già dalla scorsa estate: i medici della Centrale telefonica unica di Continuità assistenziale prendono in carico il cittadino fornendo la risposta più appropriata.

Il Cau opera in integrazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta i quali sono il riferimento primario del paziente: il medico conoscendo la storia clinica del paziente potrà anche valutare, in caso di bisogno, l’invio al CAU.

Il Cau è dotato di attrezzature diagnostiche di primo livello per rispondere ai bisogni urgenti di bassa complessità . E’ inoltre in raccordo con tutti servizi territoriali che potranno essere attivati in caso di necessità quali ad esempio anche l’infermiera di comunità che già opera sul territorio del Distretto di Castelfranco con diverse sedi. Oltre al nuovo CAU, è bene ricordare che nel Distretto di Castelfranco è attivo anche il servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica) tutti i giorni dalle 20 alle 8 e nei prefestivi e festivi dalle 8 alle 20, contattabile mediante il nuovo numero unico 800 032 032. .