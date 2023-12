Aggiornamenti in merito alle chiusure su Tangenziale di Bologna, D14 e A13

Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura del tratto tra lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e lo svincolo che dall’uscita di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 dicembre. Di conseguenza, sarà regolarmente aperto lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto; aperto anche lo svincolo di immissione dalla Tangenziale, con provenienza San Lazzaro di Savena, all’ingresso della stazione di Bologna Arcoveggio.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Cotignola e Bagnacavallo, verso Ravenna, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 dicembre.

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 6, alle 6:00 di giovedì 7 dicembre.