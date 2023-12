“Mirandola in XMAS”, inaugurata la pista di pattinaggio su ghiaccio

Si è svolta questa mattina, Sabato 2 Dicembre 2023 presso il centro polivalente e sportivo di Via Circonvallazione n°19, l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio. Il primo evento, delle decine contenuti nel format natalizio “Mirandola in XMAS”, che sarà immediatamente a disposizione della cittadinanza. Presenti alla cerimonia inaugurale le istituzioni cittadine, fra cui la Vice Sindaco Letizia Budri e i consiglieri comunali Guglielmo Golinelli, Giuliano Tassi e Marian Lugli.

Un tragiardo voluto e raggiunto, frutto di uno sforzo congiunto messo in campo da Amministrazione Comunale, Mirandolese FC (gestore dell’impianto), Fondazione Cassa di Risparmio e Consulta del Volontariato. Fondamentale per l’organizzazione di questo “winter village” il supporto delle aziende di We Care e del Lions Club Mirandola.

La pista di pattinaggio, che rimarrà aperta sino al prossimo 7 Gennaio e sarà fornita di un pratico punto ristoro, sarà fruibile nei seguenti orari:

Giornate festive e pre festive: dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 24

Giornate feriali: dalle 14.30 alle 23

“Ci tengo a ringraziare tutti coloro che si sono adoperato per l’inaugurazione di oggi della pista di pattinaggio su ghiaccio – commenta la Vice Sindaco Letizia Budri – Da mirandolese e da appassionata fruitrice della pista di pattinaggio sin dai tempi della scuola, non posso che essere felice e orgogliosa del risultato raggiunto, auspicando che l’impianto, complice la bella giornata, possa diventare il punto di ritrovo di grandi e bambini già a partire da questo fine settimana. Il primo assaggio del programma di iniziative contenuto in “Mirandola in XMAS”, ci permette di augurare sin d’ora, buone festività natalizie a tutti i mirandolesi”.