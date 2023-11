In Provincia a Modena incontro di riflessione sul contrasto alla violenza sulle donne

Un momento di riflessione e confronto rivolto al personale della Provincia di Modena sul contrasto alla violenza sulle donne, che possa aiutare a comprendere a pieno il dramma di questa piaga sociale e culturale e tenere viva l’attenzione su un fenomeno che colpisce anche la nostra comunità.

E’ quanto proposto giovedì 30 novembre dalla Provincia di Modena, in un incontro per il personale interno che si è svolto nella sala di Consiglio del palazzo della Provincia, alla presenza del Presidente Fabio Braglia e della Presidente del Centro documentazione donna, Vittorina Maestroni.

Durante l’incontro, a cui i partecipanti hanno presenziato indossando qualcosa di rosso come gesto simbolico, è stato anche osservato il “minuto di rumore” contro il silenzio e l’indifferenza verso la violenza sulle donne.

Per il presidente Braglia «le tragiche vicende che recentemente sono state, e continuano ad essere, al centro della cronaca ci ricordano dolorosamente quale fondamentale valore abbia il 25 novembre ed impongono a ciascuno di noi una profonda riflessione. La Provincia di Modena condanna la violenza di genere e, in tal senso, manifesta il proprio impegno prendendo parte attiva a consessi finalizzati alla lotta a questo fenomeno, come il recente il tavolo Tecnico Prefettizio per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne dello scorso 28 novembre. E’ mio desiderio, tuttavia, che tale ricorrenza, oltre ad essere giustamente onorata nelle sedi istituzionali, possa divenire un momento di confronto e condivisione tra tutti noi».

Dai dati forniti dall’Osservatorio provinciale sulla violenza contro le donne emerge che nel primo semestre del 2023 gli accessi di donne che si sono rivolte alla Rete modenese dei Pronto Soccorso per violenza di genere sono pari a 175 unità, di cui quasi la metà con cittadinanza straniera.

Si evidenziano, inoltre, 34 casi di violenza sessuale nel 2022, 29 casi nel 2021, 19 unità nel 2020, 24 accessi nel 2019, 14 casi nel 2018 (12 accessi nel 2017, 24 casi nel 2016 e 20 unità nel 2015).

Sul sito della Provincia di Modena, al portale Sistema informativo sulla Violenza di Genere, è possibile consultare il report completo, all’indirizzo:

http://www.violenzadigenere.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=385&IDSezione=8485&ID=132724