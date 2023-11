Torna a Reggio Emilia la Bottega del Regalo Solidale

Torna per il terzo anno consecutivo la “Bottega del regalo solidale”. Dal 24 novembre al 29 dicembre, da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.45, Caritas e Centro Missionario allestiranno in via Emilia Santo Stefano il temporary store per un regalo “differente” e solidale. La sede è quella storica di fianco alla chiesa di Santo Stefano che quest’anno avrà una nuova veste ed un nuovo arredamento grazie alla collaborazione con l’Associazione NuovaMente.

La Bottega del Regalo Solidale sarà ufficialmente aperta con l’inaugurazione di venerdì 24 novembre, festa di San Prospero, dalle ore 9.30: tutti i partecipanti saranno accolti con un buon caffè, una fetta di torta, e tutte le proposte per un Natale diverso, un Natale dal cuore grande.

Con un regalo solidale si potranno sostenere, insieme a chi lo riceve, le attività e i progetti promossi dalla Caritas e dal Centro Missionario diocesano: un pranzo in una delle mense diffuse Caritas, una notte in una locanda di accoglienza, un pacco alimentare per una famiglia in difficoltà, medicinali per il nostro ospedale in Madagascar, un tetto in lamiera per le capanne degli Indios in Amazzonia, un’adozione scolastica a Jandira in Brasile.

Già da due anni la Bottega del Regalo Solidale propone questa modalità differente per i regali di Natale, molto apprezzata dai reggiani che negli scorsi anni hanno risposto con grande partecipazione: grazie alla solidarietà di tanti, più di 20mila euro sono stati donati tra il 2021 e il 2022 per le opere Caritas e per il sostentamento delle missioni del Centro Missionario in giro per il mondo.

La Bottega del Regalo Solidale, sarà aperta in via straordinaria il 24 novembre e l’8 dicembre anche nel pomeriggio dalle 15 alle 18 e il 23 dicembre con orario continuato dalle 9 alle 15.

Per info: Segreteria di Coordinamento Pastorale Tel. 0522/1757969 segreteriacoordinamentopastorale@diocesi.re.it