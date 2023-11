Operazione “Alto impatto” ieri sera a Modena con controlli anticrimine congiunti

Anche nella serata di ieri si sono svolti nel Capoluogo i servizi di controllo congiunti nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”. In particolare, i controlli hanno riguardato la zona del Parco Pertini, i Giardini Ducali e l’Area della Stazione Ferroviaria.

L’attenzione è stata rivolta alla prevenzione e repressione dei reati predatori in strada e contro la persona, dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle irregolarità di esercizi commerciali. Nel corso del servizio, sono state controllate 98 persone, di cui 42 stranieri, e sono stati ispezionati 5 esercizi commerciali.

In tale ambito è stato denunciato il socio accomandatario di un’azienda di ristorazione di Modena, per violazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e dei lavoratori. Nella fattispecie, è stata disposta la sospensione dell’attività commerciale sia per la gravità delle violazioni in materia di sicurezza, sia per aver occupato n. 1 lavoratore in nero su 8 complessivamente occupati, ed è stata elevata una sanzione amministrativa per complessivi euro 12.766,00 nonché comminate ammende per complessivi euro 11.582,00.