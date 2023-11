“Dieci modi per morire felici” apre la stagione del Teatro Asioli di Correggio

Venerdì 10 e sabato 11 novembre (ore 20.30) si apre la stagione del Teatro Asioli di Correggio con Dieci modi per morire felici, un gioco-spettacolo ideato e diretto da Emanuele Aldrovandi e interpretato da Luca Mammoli.

Il mondo è un palcoscenico sul quale recitiamo le nostre vite, ma è anche un grande gioco in cui sfidiamo il destino, mostriamo le nostre abilità, vinciamo, perdiamo, bariamo.

E se potessimo ripartire dal via? Avere un’altra occasione per giocare ancora a vivere?

Alcuni spettatori estratti a sorte hanno la possibilità (se vogliono) di sperimentare sul palcoscenico una nuova vita, dalla nascita alla morte, compiendo scelte che influenzano l’andamento dello spettacolo, con un solo obiettivo: morire felici.

Sopravvivere da soli o unirsi agli altri? Scommettere e forse perdere tutto o essere parsimoniosi? Rispettare la legge o abbandonarsi all’illegalità? Affidarsi al destino – impersonato dal resto del pubblico – o al calcolo? Assecondare i propri istinti o lottare contro di essi?

Si gioca quindi a cambiare vita, per (vivere e) morire felici. Si sa, a teatro si muore per finta, ma si sogna per davvero.

Tra una riflessione e un sorriso, è un evento che coinvolge tutto il pubblico – sia i giocatori che gli spettatori -; è un’altra brillante invenzione di Emanuele Aldrovandi, pluripremiato drammaturgo reggiano vincitore (anche) del premio Hystrio 2023, i cui testi sono stati messi in scena nei principali teatri italiani e sono stati tradotti, pubblicati e rappresentati in inglese, tedesco, francese, spagnolo, polacco, sloveno, ceco, croato, rumeno, catalano e arabo.

