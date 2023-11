Aggiornato il programma delle chiusure notturne previste sulla A14 e in Tangenziale di Bologna

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, che verranno effettuate in modalità alternata, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione e per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 7 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE

-sarà completamente chiusa la stazione di Faenza, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Forlì o di Imola;

-sarà completamente chiusa la stazione di Forlì, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Faenza;

-sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 8 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE

-sarà completamente chiusa la stazione di Forlì, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Faenza.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 9 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 10 NOVEMBRE

-sarà completamente chiusa la stazione di Forlì, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Faenza;

-sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Ancona: Cesena; in uscita per chi proviene da Bologna: Forlì.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 7 ALLE 6.00 di MERCOLEDI 8 NOVEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale o 12 SS65 della Futa;

-sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri o 11 bis Castenaso.

DALLE 22.00 DI MERCOLEDI’ 8 ALLE 6.00 di GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 5 Quartiere Lame o 7 Bologna Centro.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 7 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 6 Castelmaggiore e lo svincolo che dalla Tangenziale immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 6, percorrere la viabilità ordinaria: Via Corticella, Via del Gomito, SS64 e rientrare sulla Tangenziale attraverso lo svincolo 7 Bologna Centro.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 8 ALLE 6.00 di GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 9 San Donato e lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 9 San Donato, percorrere la viabilità ordinaria: Via San Donato, Via Bertolazzi, Via dell’Industria, per rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 9 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 10 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 11 bis Castenaso, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata nella stessa direzione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: Via dell’Industria Via Enrico Mattei, per rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 11 bis Castenaso.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 10 ALLE 6:00 DI SABATO 11 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 11 bis Castenaso e lo svincolo 12 SS65 della Futa, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 11 bis Castenaso, percorrere la viabilità ordinaria: Via Mattei, Via Villanova, Via Marescotti, Via Bentivoglio, per rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 12 SS65 della Futa.