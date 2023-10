Sport giovanile, i contributi del Comune di Maranello per le famiglie

Il Comune di Maranello continua a sostenere le famiglie e la pratica sportiva di bambini e ragazzi. Grazie al nuovo bando “Tutti in campo – Diritto allo sport” quasi settanta bambini e ragazzi di Maranello dai 6 ai 17 anni potranno accedere a corsi di pratica sportiva usufruendo di un contributo del Comune che sarà versato direttamente alle società e associazioni che hanno ricevuto le domande di iscrizione ammesse a finanziamento.

Il bando, chiuso nei giorni scorsi, ha visto pervenire 69 richieste ammissibili da parte delle famiglie di Maranello in possesso dei requisiti per partecipare: nuclei familiari che hanno deciso di usufruire dell’opportunità prevista anche quest’anno dal bando dell’amministrazione comunale che permette ai giovani di accedere alla pratica sportiva con un contributo a parziale copertura delle spese per accedere ai corsi delle società del territorio.

Delle 69 domande ammesse, 26 riguardano il calcio, 5 la pallavolo e il minivolley, 19 il nuoto, 2 il basket, 6 la ginnastica artistica, 2 il tennis, 5 il karate, 4 il judo: discipline che i giovani di Maranello potranno seguire presso le quattro società sportive che hanno aderito al bando.

Un’occasione importante per sostenere la pratica sportiva di bambini e ragazzi, per valorizzare lo sport giovanile e contrastare l’aumento della sedentarietà anche nei più giovani.

“A differenza degli scorsi anni”, spiega Mariaelena Mililli, assessora allo sport, “abbiamo cercato di anticipare le risorse per non gravare sull’economia familiare. Sappiamo che tra settembre e ottobre le spese legate a scuola, attività sportive e ricreative si sommano e possono rappresentare una difficoltà. Allo stesso tempo anche le associazioni potranno, entro fine novembre, vedersi riconosciuto il contributo che alimenterà le attività di questo anno sportivo. L’attenzione e la sensibilità che le nostre associazioni mettono a disposizione nell’accogliere i giovani e le giovani del territorio sono elementi indispensabili alla prosecuzione e successo del progetto: per questo, come amministrazione comunale, ci teniamo a ringraziare tutte le associazioni sportive che hanno aderito”.