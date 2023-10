Osteoporosi, screening gratuiti al Santa Maria Nuova venerdì 20 ottobre

Il 20 ottobre 2023 si celebra la Giornata Mondiale per l’osteoporosi, una patologia che colpisce almeno 5 milioni di persone in Italia e 200 milioni nel mondo e la cui incidenza è destinata a crescere nel prossimo futuro. Il tema di quest’anno, promosso dall’International Osteoporosis Foundation (IOF) è “Build Better Bones” (Costruisci ossa migliori).

In occasione di questa ricorrenza, i professionisti dell’Ospedale Santa Maria Nuova, aderendo alla proposta di FEDIOS (Federazione Italiana Osteoporosi e malattie dello Scheletro) intendono accendere i riflettori su questa malattia ormai globale, sensibilizzando la popolazione sull’importanza di adottare sani stili di vita per migliorare lo stato di salute delle ossa, in particolare attraverso una corretta alimentazione, un’adeguata e regolare attività fisica, nonché prestando attenzione ai fattori di rischio individuali.

Al Santa Maria Nuova sono oltre 5mila all’anno i pazienti con osteoporosi seguiti negli ambulatori gestiti dai professionisti di Reumatologia, Geriatria ed Endocrinologia. Di questi, almeno 500 con frattura di femore.

Venerdì 20 ottobre dalle ore 9 a mezzogiorno medici di diverse discipline saranno a disposizione per effettuare screening gratuiti ad accesso libero al fine di individuare pazienti con tendenza alla fragilità ossea. Saranno presenti la dottoressa Lucia Dardani della Reumatologia, il dottor Michele Corradini Zini dell’Endocrinologia e la dottoressa Maria Luisa Davoli della Geriatria. Gli utenti avranno la possibilità di partecipare a un esame per valutare il rischio di frattura e sarà data la possibilità di porre domande inerenti la correzione dello stile di vita e gli esami eventuali a cui sottoporsi. Lo screening consiste nel compilare un algoritmo (DEFRA), che viene utilizzato come strumento di calcolo in tutti gli ambulatori italiani per valutare il rischio di frattura a 10 anni inserendo i dati della paziente. L’iniziativa si svolgerà ai Poliambulatori, primo piano, stanze 1012 e 1013.