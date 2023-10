ABK Group annuncia una nuova fase di sviluppo con l’ingresso di Cleon Capital

ABK Industrie Ceramiche S.p.A. (ABK Group) ha finalizzato una partnership con Cleon Capital Advisors (Cleon) che fa il suo ingresso nel capitale della società con una partecipazione di minoranza. Cleon ha investito 45 milioni di euro, per la maggior parte in aumento di capitale, con l’obiettivo di sostenere le prossime fasi di sviluppo di ABK Group.

Fondata nel 1992 a Finale Emilia (Modena), ABK Group è leader nella produzione di rivestimenti in gres porcellanato Made in Italy. Negli ultimi 7 anni il gruppo ha investito oltre 100 milioni di euro nello sviluppo di tecnologie produttive all’avanguardia e nel rafforzamento della presenza internazionale con l’acquisizione della francese Desvres e con accordi commerciali negli Stati Uniti. ABK Group si è anche contraddistinta per la qualità e il design dei prodotti, per l’accordo di licenza in esclusiva con Versace, e per le numerose soluzioni architettoniche innovative, come ad esempio il sistema brevettato per i piani cucina a induzione invisibile Cooking Surface Prime.

La partnership con Cleon consentirà ad ABK Group di capitalizzare gli investimenti effettuati accelerando e ampliando le opportunità di crescita con velocità e flessibilità.

I soci fondatori di ABK Group, Roberto Fabbri, Michelangelo Fortuna e Andrea Guidorzi, hanno commentato: “L’operazione con Cleon rappresenta una tappa importante di un percorso di crescita iniziato oltre 30 anni fa. Dopo una attenta selezione, crediamo di aver trovato in Cleon il partner che possa apportare, oltre a risorse finanziare, un network di competenze e relazioni fondamentali per cogliere le opportunità alle quali il gruppo si è preparato negli ultimi anni con significativi investimenti industriali. Cleon ha un modello di business veramente flessibile e unico, diverso dai fondi di private equity e, a nostro avviso, adatto ad un contesto imprenditoriale che caratterizza molte aziende di medie dimensioni come la nostra. Insieme a Cleon, abbiamo condiviso gli obiettivi di una nuova e sfidante fase di crescita che sarà guidata dalla seconda generazione, da tempo in azienda, con il supporto di un management team qualificato.”

Lorenzo e Nicola Zambon, partner di Cleon, hanno dichiarato: “Siamo entusiasti di affiancare i soci ed il management di ABK Group e contribuire agli obiettivi di sviluppo futuri. La visione, le competenze e le capacità dei fondatori hanno guidato la società lungo un percorso di crescita e sviluppo continui, portandola negli ultimi anni a ricoprire una posizione di eccellenza nel settore. Metteremo a disposizione il patrimonio di conoscenze e relazioni del network internazionale di imprenditori che hanno creduto, insieme a noi, nelle potenzialità di ABK Group e nelle grandi opportunità di sviluppo che le recenti tecnologie hanno reso accessibili.”