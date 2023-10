Oltre 220 check up e 280 valutazioni della fibrillazione atriale a Reggio Emilia con l’iniziativa “Tieni in forma il tuo cuore”

Oltre 500 esami tra misurazioni dei parametri di rischio individuali e valutazioni della fibrillazione atriale in una giornata intensa per l’équipe cardiologica ospedaliera che sabato 14 ottobre a Reggio Emilia ha animato la clinica mobile messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna per l’iniziativa regionale di prevenzione cardiovascolare “Tieni in forma il tuo cuore”.

“In questa terza edizione” ha commentato Alessandro Navazio, Responsabile del Programma Cardiologico provinciale e Direttore della Struttura di Cardiologia del Santa Maria Nuova “abbiamo visto presentarsi persone un poco più giovani, al di fuori della fascia di età che è già oggetto di monitoraggio. Consideriamo questa crescita di consapevolezza un fattore positivo. Sono fondamentali la diagnosi precoce e la prevenzione primaria, ovvero la scelta di stili di vita che tutelino la salute, dunque un regime alimentare equilibrato, il movimento fisico, il distacco da abitudini dannose quali il fumo di sigaretta”.

Nel primo pomeriggio è intervenuto l’Assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini che ha colto l’occasione per incontrare i sanitari e i volontari. Di particolare impatto emotivo è stato il momento di saluto ai rappresentanti dell’IC Manzoni di Reggio Emilia dove, nei giorni scorsi, un allievo dodicenne affetto da cardiopatia congenita è stato soccorso con le prime manovre rianimatorie, in attesa dell’arrivo dell’autoambulanza. Donini si è complimentato con la Direttrice dell’istituto Alessandra Landini, accompagnata da alcuni professori, e con il collaboratore scolastico Nicola Martino che praticato il massaggio cardiaco sul ragazzo.

Alla giornata hanno contribuito anche altri servizi dell’azienda sanitaria: il Dipartimento di Sanità pubblica con il coordinamento del dottor Gianni Zobbi per la Medicina dello Sport e l’Igiene degli Alimenti e Nutrizione, il Dipartimento di Salute Mentale con il Servizio Dipendenze Patologiche e i referenti di Luoghi di Prevenzione e della Lega Italiana Tumori sezione Reggio Emilia. In collaborazione con UISP e centro sportivo Eden sono state proposte attività gratuite dedicate a sane abitudini per corpo e mente.

Le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte in Italia, nonostante i rilevanti progressi medici degli ultimi anni: l’Emilia-Romagna è stata una delle prime regioni in Italia a dotarsi, a inizio anni 2000, di una rete per l’assistenza all’infarto che ha favorito una drastica riduzione della mortalità cardiaca.

https://salute.regione.emilia-romagna.it/tieni-in-forma-il-tuo-cuore