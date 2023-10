Parcheggi bici temporanei in occasione di eventi: la Città metropolitana avvia l’indagine esplorativa per l’affidamento del servizio

Nell’ambito del progetto europeo MOVE21 della Città metropolitana di Bologna è stata avviata un’indagine esplorativa preliminare per l’affidamento diretto di un servizio per l’organizzazione, l’attivazione e la gestione di parcheggi temporanei custoditi bici e cargobike in occasione di eventi a Bologna.

Gli interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse presentando una proposta progettuale contenente l’illustrazione del servizio e delle sue fasi e modalità attuative, l’approccio generale, la strategia, le attività, i servizi e i prodotti che saranno messi in campo e che dovranno essere coerenti con quanto sopra e con le indicazioni illustrate di seguito.

L’affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla conclusione delle attività, che dovrà avvenire entro il 31/12/2024. Il compenso per l’affidamento è di 16.000 euro (oneri e IVA inclusi).

La proposta progettuale dovrà essere trasmessa entro le 12 di giovedì 19 ottobre 2023 alla casella di posta elettronica certificata cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it, indicando come oggetto “Proposta progettuale MOVE21 – Misura parcheggi temporanei”.