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Reggio Emilia, gatto incastrato nel vano motore di un’auto liberato dai Vigili del fuoco

CronacaReggio Emilia
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I Vigili del fuoco di Reggio Emilia, oggi sono intervenuti in via Guido da Baiso, in città, per soccorrere un gatto incastrato nella cinghia di distribuzione di un’autovettura.
L’animale è stato recuperato e consegnato all’Enpa per le cure del caso.

















Redazione 1

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