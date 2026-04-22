Modena, gli autisti bocciano la tassa sulla stanchezza

“L’editto bulgaro dell’amministratore delegato di Seta è bocciato dalla voce libera degli autisti. In condizioni difficilissime, ridotti ad un seggio fatiscente in una stanzina di un sottoscala, è arrivata la valanga: il 51% degli aventi diritto ha votato, Modena ha portato un contributo decisivo per il superamento del quorum. Qui il 96% ha detto no alla tassa sulla stanchezza, che depreda il premio degli autisti in caso di incidente. Questa non è una vittoria della Fit Cisl: è una vittoria della democrazia sindacale”.

Così Maurizio Denitto, segretario di Fit Cisl modenese, commenta l’esito del referendum che ha chiamato gli autisti Seta di Reggio, Modena e Piacenza a pronunciarsi sul “meccanismo punitivo che porta via il 40% del premio con un solo incidente del valore di 1 euro, l’80% con due sinistri. È uno degli accordi più pericolosi della storia di questa azienda, che si cerca di imporre con una fortissima pressione. Ora i lavoratori hanno parlato, lo tsunami è qui. Grazie agli autisti per il loro coraggio e al sindacato Orsa, l’unico ad aver combattuto con noi questa battaglia”.

I NUMERI

A Modena hanno votato 165 autisti. Ben 158 i no, solo 7 a favore. Il referendum era stato lanciato contro l’accordo del 12 febbraio dalla Fit Cisl, unica forza sindacale che non ha firmato. Seta ha cercato di ostacolare il voto, negando spazi, quasi tutti i permessi sindacali e usando “toni intimidatori” contro Fit. “La situazione è stata surreale – incalza Denitto –: l’azienda si muoveva in modo antisindacale, rimediando una prima diffida; gli altri sindacati prima hanno ironizzato, poi capito l’onda di piena e infine hanno tentato di scoraggiare il voto”.

SETA ALTERA LE REGOLE DEL GIOCO

La vittoria del no ha prodotto un terremoto dentro Seta. “Con la mancanza di trasparenza denunciata più volte dalla Magistratura contabile, il 16 aprile è andato in scena l’ultimo imbarazzante atto – racconta Aldo Cosenza, leader Fit Cisl Emilia-Romagna –: è stato firmato un verbale con la scusa di ritocchi all’accordo 2024-2026 sul premio di risultato, per far scattare l’effetto ‘ti piace vincere facile’. Temendo una bocciatura anche al referendum del 5 maggio, sono state alterate le regole del gioco per chiamare a votare non solo gli autisti ma anche impiegati, meccanici e custodi”.

COMPORTAMENTO ANTISINDACALE

Il sindacalista rileva che “quell’accordo del 2024-2026, tuttora vigente, portava anche la firma di Fit Cisl. Il nostro sindacato è stato artatamente estromesso dall’incontro del 16 aprile, la sua sigla è stata cancellata e ora si punta al referendum farsa. Un fatto gravissimo e scandaloso”. Ecco perché il 21 aprile è arrivata la seconda diffida a Seta: o questa vergogna si ferma, o scatterà la denuncia per comportamento antisindacale.

COSÌ FUGGONO GLI AUTISTI

“Lo dico con forza agli altri sindacati: il nostro compito è difendere i diritti di chi lavora, non mettergli le mani in tasca – ammonisce Cosenza –. Chiamare al voto chi non c’entra nulla significa voler spremere gli autisti per far quadrare i conti dell’azienda. Così si favorisce solo la fuga di chi guida gli autobus, peraltro già molto evidente”.

La Fit Cisl Emilia-Romagna chiede ai soci pubblici di Seta di prendere posizione: “Non è economico né indice di buona gestione perdere autisti e preziose competenze acquisite con tanta fatica. Tutelate la vostra azienda e riportatela nell’alveo della responsabilità pubblica. Intanto noi ci muoveremo in tutte le sedi e non escludiamo un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti sulla condotta dei vertici di Seta”.