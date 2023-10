Inizia il terzo weekend di Fiere d’Ottobre

Inizia domani, sabato 14 ottobre, il terzo weekend di Fiere d’Ottobre che porterà alla Féra di Resdàur di domenica 15.

Tanti gli appuntamenti organizzati anche per domani dall’Amministrazione Comunale, ProLoco, Sgp e Comitato Commercianti del Centro Storico in collaborazione con le Associazioni, i Comitati e i circoli cittadini.

Camminata Rosa: camminata non competitiva per la prevenzione del tumore al seno organizzata dall’Associazione Per Vincere Domani. Partenza dal parcheggio del percorso Natura Secchia Sassuolo (zona Gazzotti) alle ore 8.45

Io non rischio: campagna nazionale della protezione civile sulla prevenzione dei rischi a cura di Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo. In via C. Battisti dalle 9 alle 18

I parchi storici di Sassuolo: passeggiando con il Duca a cura di Luca Silingardi. Ritrovo presso la Peschiera Ducale alle ore 15.30

Rassegna in Auditorium: Astro Margherita. Vita e scintille di Margherita Hack a cura del Circolo Amici della Lirica. Auditorium P. Bertoli dalle ore 17

CALVINO cento – “Lezioni Emiliane”: le Lezioni Americane di Calvino 35 anni dopo, lezione 1. Leggerezza, a cura di Sarah Savioli (ciclo di 6 incontri tra le biblioteche di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello). In Biblioteca Cionini dalle ore 17