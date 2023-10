Il Dott. Rondini, presidente della LILT incontra i carabinieri reggiani

Questa mattina alle ore 10:00, presso la “sala rapporto” del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, il Comandante Provinciale Col. Andrea Milani ha accolto il dott. Ermanno Rondini, oncologo e Presidente della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori LILT – Associazione Provinciale di Reggio Emilia che ha incontrato i Carabinieri di Corso Cairoli.

Un importante incontro informativo sul tema “lotta contro i tumori” al quale hanno partecipato i comandanti di stazione e una folta rappresentanza di militari della provincia. Durante l’incontro il dott. Rondini ha trattato il tema importantissimo della salute e della prevenzione, gli stili vita per restare in salute, ha parlato molto della sana alimentazione, dello sport. Gli argomenti sono stati illustrati attraverso la proiezione di apposite “slide”, ed è stata fornita una generale ed importantissima infarinatura sugli aspetti salutari da seguire. In ultimo sono state consegnate a tutti i militari presenti delle brochure esplicative sulla Salute e prevenzione.