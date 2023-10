“Tieni in forma il tuo cuore” sabato 14 ottobre fa tappa a Reggio Emilia

La prevenzione migliora la qualità della vita e scoprire per tempo le anomalie che riguardano il funzionamento del nostro cuore può evitare di andare incontro a situazioni più gravi.

“Tieni in forma il tuo cuore” è l’iniziativa di prevenzione cardiovascolare che da settembre sta toccando le città dell’Emilia Romagna.

Sabato 14 ottobre dalle 10 alle 18 il truck-clinica mobile con a bordo un’equipe cardiologica sosterà in Piazza della Vittoria a Reggio Emilia, accanto al Teatro Valli, per offrire gratuitamente un check up e il calcolo del rischio cardiovascolare. L’iniziativa è organizzata dalla Regione in collaborazione con Ausl e Comune di Reggio Emilia. In tarda mattinata sarà presente l’Assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini.

L’equipe sanitaria, guidata dal Coordinatore del Programma cardiologico provinciale e Direttore della Struttura di Cardiologia Alessandro Navazio, sarà composta interamente da professionisti dell’Azienda USL di Reggio Emilia affiancati da volontari di Cittadinanza Attiva.

La giornata coinvolge anche altri servizi dell’azienda sanitaria: il Dipartimento di Sanità pubblica con il coordinamento del dottor Gianni Zobbi per la Medicina dello Sport e l’Igiene degli Alimenti e Nutrizione. Saranno presenti anche il Dipartimento di Salute Mentale con il Servizio Dipendenze Patologiche e i referenti di Luoghi di Prevenzione e della Lega Italiana Tumori sezione Reggio Emilia. I professionisti saranno a disposizione dei cittadini nei gazebo appositamente allestiti per parlare di sani stili di vita: alimentazione equilibrata, attività motoria anche come veicolo di socialità e disassuefazione dal fumo di sigaretta. Saranno distribuite mele come invito a corrette scelte nutrizionali.

In collaborazione con UISP e centro sportivo Eden saranno proposte tre attività gratuite dedicate a sane abitudini per corpo e mente: alle ore 10:30 la Camminata della salute, alle 15 pratica Yoga, alle 16 pratica Tai Chi.

Il truck

Nel truck e nei gazebo messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna si svolgeranno tre diversi tipi di check-up: la determinazione dell’assetto lipidico e glucidico, con il semplice prelievo di una goccia di sangue capillare, la rilevazione dei principali parametri vitali, come pressione arteriosa e indice di massa corporea (BMI), lo screening della fibrillazione atriale asintomatica. A disposizione dei cittadini anche una valutazione del proprio livello di rischio cardiovascolare, attraverso l’algoritmo computerizzato della carta del rischio, con il counseling finale da parte del cardiologo: i soggetti più a rischio saranno invitati a contattare il proprio medico di medicina generale e, in caso di riscontro di patologia, sarà garantita una visita specialistica.

Le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte in Italia, nonostante i rilevanti progressi medici degli ultimi anni: l’Emilia-Romagna è stata una delle prime regioni in Italia a dotarsi, a inizio anni 2000, di una rete per l’assistenza all’infarto che ha favorito una drastica riduzione della mortalità cardiaca.

I dati in Emilia Romagna e in Italia

In Emilia-Romagna sono oltre 250.000 le esenzioni da ticket collegate a ipertensione arteriosa ma la patologia è molto più diffusa, arrivando a colpire fino a un terzo della popolazione; inoltre, sono più di 65.000 i portatori di cardiopatia ischemica e circa 20.000 i pazienti con scompenso cardiaco. A questi si aggiunge una percentuale di popolazione pari al 2% che soffre di fibrillazione atriale asintomatica, una turba del ritmo cardiaco spesso non diagnosticata.

https://salute.regione.emilia-romagna.it/tieni-in-forma-il-tuo-cuore