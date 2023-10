Truffatore “fruttarolo” arrestato a Castellarano dai Carabinieri

A bordo di un furgoncino girava per il nord Italia e con la scusa di vendere della frutta raggirava i cittadini. Avvicinava le vittime per strada, specie anziani, e con la scusa di regalare una cassetta di frutta o di promettere prezzi stracciati, confondeva i passanti per sottrargli il portafogli oppure qualche banconota. Alla guida dello stesso furgoncino è stato fermato a Castellarano dai carabinieri della locale stazione che l’hanno arrestato.

Infatti l’uomo, un 31enne napoletano, a seguito dei controlli è risultato gravato da un ordine di carcerazione concernente un cumulo di pene concorrenti. Dal 2012, oltre alle truffe della frutta di cui è specialista, si è reso responsabile nelle province di Novara, Aosta, Torino, Cuneo e Asti di una serie di altri reati contro la persona e il patrimonio, tra i quali sequestro di persona, furto in abitazione e spendita di banconote false, venendo riconosciuto colpevole dai competenti Tribunali che l’hanno giudicato. Essendo divenute esecutive le 7 condanne, l’uomo dovrà scontare – detratto il periodo pre-sofferto – una pena complessiva pari a 3 anni e 11 mesi di reclusione oltre al pagamento della multa di euro 2.000.

L’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, nel cui comprensorio è divenuta esecutiva per ultima una delle 7 condanne, ha emesso un provvedimento restrittivo di cumulo pene che è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Castellarano. L’altro ieri pomeriggio i militari l’hanno tratto in arresto conducendolo nel carcere di Reggio Emilia per l’espiazione della pena.