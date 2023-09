A Casa Corsini arriva “Note a Margine”

La Fonoteca Soneek Room di Casa Corsini, dedicata a Massimiliano “Max” Teneggi, torna con cinque appuntamenti serali di musica e approfondimento che toccheranno generi, interpreti ed esperienze molte diverse: da Janis Joplin a Rigoletto, dalla dark ambient fino a Lou Reed. Il tema centrale, affrontato in varie declinazioni e in differenti periodi storici, è quello della musica e della sua connessione con la marginalità, la disparità di opportunità e il disagio.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, a ingresso libero con inizio alle ore 21.

S’inizia martedì 26 settembre con “La censura delle donne nell’età contemporanea” a cura di Elio Carosone e Angelica Pari che spazierà da Janis Joplin a Tina Turner per arrivare a Destiny’s Child, Bjork e infine ad Elettra Lamborghini e Pussy Riots. In particolare, si parlerà dei requisiti richiesti alle donne per potersi affermare musicalmente come artiste, ponendo come anno cardine il 1968. Lunedì 9 ottobre tocca a “L’opera Queer: castrati e en travesti” con Samuele Peruzzi con un percorso oltre il binarismo di genere: dalla figura del castrato del Sei e Settecento, fino allo sviluppo del ruolo femminile dell’en travesti nell’opera lirica ottocentesca. Martedì 24 ottobre sarà la volta di Bianca Giugni Leoni e Ilaria Motta con “Distanze e solitudini: musica sospesa per persone sospese”: partendo dal lavoro di Pluhm, compositore italiano di dark ambient, si aprirà un percorso di esplorazione all’interno delle emozioni che caratterizzano la società attuale in bilico tra frenesia e solitudine. Lunedì 13 novembre tocca a “Il Duca si diverte, Rigoletto no”, una lezione-concerto con musica dal vivo sul Rigoletto di Giuseppe Verdi per comprenderne a pieno il linguaggio musicale ma anche le dinamiche sociali che trovano spazio nell’opera. Chiude la rassegna Nicola Caleffi con “Walk on the wild side” in programma martedì 5 dicembre: una conferenza con ascolti guidati e commentati alla scoperta delle influenze reciproche tra minoranze sociali e le musicalità, a partire dagli anni ’60 e dalla musica di Lou Reed.

La Fonoteca Soneek Room: si trova all’interno di Casa Corsini, a Fiorano Modenese, ed è dedicata a Massimiliano “Max” Teneggi (1966-2010), in arte Soneek Mx Dj.

Teneggi, figura di riferimento per la scena musicale giovanile modenese dagli anni ’80 agli anni 2000, è stato conduttore radiofonico per l’emittente fioranese Antenna Uno Rockstation e dj nei più importanti locali alternativi della provincia (Pakko, Mascotte, Albert Hall, Oasis solo per citare i principali).