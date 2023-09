“Artisti di natura” e una speciale visita guidata. Doppio appuntamento nel weekend alle Salse di Nirano

Proseguono gli appuntamenti alle Salse di Nirano per grandi e piccoli. E così sabato 23 settembre ci aspetta “Artisti di natura” con appuntamento alle 16.30 presso Cà Rossa. In questa attività esplorativa ci serve molta fantasia! Ricaviamo dalla natura i suoi colori più spettacolari, partendo da ingredienti di prato. Estraiamo il prezioso colore con acqua e pestelli e realizziamo il nostro capolavoro, pronto per l’esposizione! Il costo è di 5 euro a partecipante e le attività sono confermate con un minimo di 15 partecipanti in loco.

Il giorno successivo, domenica 24 settembre sempre alle 16.30 invece è prevista una visita guidata davvero molto particolare. Anche qui, il costo è di 5 euro a partecipante.

È possibile prenotarsi a entrambe le attività attraverso il form online, e i link sono rintracciabili sulle pagine social o sul sito comunali. Info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliati abbigliamento comodo e calzature da ginnastica o trekking per agevolare le escursioni.