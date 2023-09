Torna il Gruppo di Lettura del Bla!

Ricomincia il Gruppo di lettura del Bla: dopo la pausa estiva la comunità di lettori torna in biblioteca a Fiorano lunedì 25 settembre alle 21. Non si parlerà di un solo libro, ma di tutte le letture che hanno accompagnato il gruppo durante i mesi estivi. Non importa di che libro si tratti, che sia un giallo oppure un saggio, un romanzo d’amore oppure un albo illustrato, ciò che conta è il desiderio di condivisione con gli altri appassionati. A condurre l’incontro sarà Alice Torreggiani, esperta e amante di libri che anche nei mesi scorsi ha accompagnato i lettori del Bla in questa esperienza in biblioteca.

L’invito a partecipare è esteso anche a chi non ha trovato il tempo per leggere, è sufficiente portare con sé il proprio amore per la letteratura oppure la curiosità verso un’esperienza nuova, la volontà di confrontarsi e condividere i propri gusti letterari oppure ascoltare esperienze e punti di vista diversi.

L’ingresso è libero e gratuito. Gli appuntamenti del Gruppo di lettura si tengono al Bla, la biblioteca, ludoteca e archivio del Comune di Fiorano Modenese (Via Silvio Pellico n. 9). Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca (tel 0536 833403 email: biblioteca@fiorano.it)

Alice Torreggiani si è laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzandosi poi in promozione della lettura e letteratura per ragazzi. Conduce gruppi di lettura per ragazzi e adulti e progetti di lettura per le biblioteche e le scuole secondarie. Lavora per Equilibri per leggere, per Mare di Libri e per il Festivaletteratura di Mantova.