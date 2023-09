Scuola di Musica di Finale Emilia: il calendario degli Open Days

Un settembre ricco di appuntamenti per la Scuola di Musica di Finale Emilia che propone un calendario di giornate in cui sarà possibile scoprire l’offerta formativa del 2023-2024, conoscere gli insegnanti, provare gli strumenti e, se lo si desidera, iscriversi direttamente ai corsi.

È quanto accadrà a partire da lunedì 18 fino a venerdì 22 settembre con gli open days della Scuola di Musica Enzo Suffritti di via Monte Grappa 6, sede di Finale Emilia della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli.

“L’open day – spiega il responsabile della Scuola di Musica di Finale Emilia, Giorgio Borgatti –è, da sempre, un momento di festa per i bambini, per i ragazzi e le ragazze di Finale Emilia e Massa Finalese che desiderano avvicinarsi alla musica, provare gli strumenti, conoscere gli insegnanti e passare un pomeriggio divertendosi. Ma è anche un momento importante per i genitori che possono conoscere da vicino l’offerta formativa della nostra Scuola”.

Gli open days si rivolgono a tutte le persone interessate ad intraprendere un percorso di formazione musicale dagli 8 anni in avanti, mentre per i bambini più piccoli sono definiti percorsi collettivi: “Primi Passi in Musica con Mamma e Papà” per bambini da 0 a 36 mesi, le lezioni si terranno con la presenza di uno dei due genitori; “Musica e Movimento” per i bambini di 3,4,5 anni della Scuola dell’infanzia; “È ora di Fare Musica!”, propedeutica musicale per i bambini delle classi 1° e 2° della Scuola Primaria.

“La Fondazione Andreoli – aggiunge l’assessore alla Cultura del Comune di Finale Emilia, Elisa Cavallini – costituisce un vanto per tutta l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e unisce alla presenza capillare in ogni singolo comune, la funzione di soggetto aggregatore innanzitutto per i bambini, i ragazzi e i giovani, ma anche per persone di ogni età che desiderano avvicinarsi alla musica”.

Grazie alla collaborazione con le singole realtà locali per la realizzazione di progetti innovativi e di musica di insieme, e a un’offerta formativa che cresce di anno in anno, rispondendo alle esigenze del territorio, la Scuola di Musica costituisce un punto di riferimento culturale di altissimo livello.

“L’ulteriore valore aggiunto della Fondazione Andreoli – aggiunge l’assessore Cavallini – è quello di mettere al centro di numerosi progetti l’inclusione sociale di persone fragili a diversi livelli e di differenti età anagrafiche. Un chiaro esempio di inclusione sul territorio finalese è la Banda Rulli Frulli, la cui sala prove è un luogo che fa della parola accoglienza una realtà. Per tutte queste ragioni siamo orgogliosi, come amministrazione comunale, di promuovere le attività della Scuola di Musica che è, a tutti gli effetti, una espressione concreta e di successo di tutta l’Area Nord”.

È possibile fin da subito iscriversi ai corsi individuali e collettivi. Dallo scorso anno le iscrizioni avvengono esclusivamente tramite il sito Internet della Scuola www.fondazionecgandreoli.it, nella pagina dedicata “ISCRIZIONI” con un’interfaccia semplice e intuitiva. La digitalizzazione del sistema di gestione iscrizioni alla scuola di musica è un passo avanti importante, che consente alla Scuola di rimanere aggiornata e, soprattutto, di fornire un servizio sempre più chiaro e puntuale all’utenza. Il nuovo sistema prevede infatti anche la nuova App “ScuolaSemplice” con il registro elettronico, sul quale è possibile trovare la programmazione delle lezioni con l’indicazione di presenze e assenze. Sul registro si possono inoltre ricevere notifiche sulle iniziative della Scuola ed effettuare i pagamenti delle rette con carta di credito.

Sempre sul sito Internet della Fondazione è stato pubblicato il bando per 20 borse di studio per allievi in condizioni economiche disagiate. Per sottoporre la propria candidatura c’è tempo fino a martedì 20 settembre 2023.

Per info e contatti: www.fondazionecgandreoli.it