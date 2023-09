I Carabinieri di Finale Emilia arrestano un 27enne per spaccio di cocaina

Nella serata di ieri, i Carabinieri di Finale Emilia, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno individuato e fermato un uomo alla guida della propria autovettura, che alla vista dei militari è apparso da subito sospetto.

L’uomo, all’esito della perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di circa trenta grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” suddivisa in cinque dosi. La perquisizione, successivamente estesa anche alla propria abitazione, ha permesso di rinvenire ulteriori due grammi della medesima sostanza stupefacente ed il materiale utilizzato per il confezionamento.

La sostanza ed il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati e la persona è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Questa mattina l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena, per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale è stato convalidato l’arresto, senza applicare al medesimo, ulteriori misure cautelari.