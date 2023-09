Tre splendide tappe albinetane per It.a.ca, festival del turismo responsabile

Tre date: 9, 10 e 16 settembre. Queste le tappe della “Alte colline reggiane” del Festival It.A.CA’. Migranti e viaggiatori: festival del turismo responsabile” che toccheranno Albinea. Si tratta di camminate ed eventi per conoscere i luoghi e la loro storia.

L’obiettivo è definire percorsi di promozione locale sviluppando un’immagine unitaria del territorio nazionale in chiave di sostenibilità e responsabilità. Dall’eco-turismo al trekking, dal cicloturismo agli alberghi diffusi. L’iniziativa non vuole essere solo la vetrina di progetti italiani e internazionali, ma offrire la possibilità di vivere in prima persona esperienze di turismo sostenibile che dal basso danno vita a nuove economie.

Tutte e tre le iniziative ad Albinea sono realizzate in collaborazione con il Ceas e con gli Amici del Cea di Albinea.

Il primo appuntamento albinetano del festival sarà sabato 9 settembre con “Al Grifone”. Alle ore 16 è previsto il ritrovo al parco Lavezza. Attraversando i parchi storici, con una facile camminata su ciclopedonali e carraie, si arriverà alla frazione di Botteghe per incontrare la giovane imprenditrice Margherita Simonazzi, titolare dell’azienda agricola “Il Grifone”, specializzata nella produzione di miele biologico, nell’allevamento di cavalli e di galline ornamentali di varie razze. Si tratta di una vera fattoria immersa nel verde. La partecipazione è libera e gratuita. Il ritorno sarà alle ore 19 circa. Per informazioni contattare Silvia degli Amici del Cea al numero 3385300450.

Il giorno successivo, domenica 10 settembre, la meta sarà la cantina “Anna Beatrice”. Il ritrovo sarà alle ore 8.30 al Ceas di via chierici 2 a Borzano. Anna Beatrice è un’azienda agricola certificata biologica e possiede una vigna in cui si producono uve di Lambrusco, Spergola e altri vitigni. Luca Messori narrerà e mostrerà l’intero ciclo produttivo, dalla vigna alla cantina, dove si producono vini tipici di alta qualità, per lo più con metodo classico, e ne proporrà la degustazione. Nell’azienda si potranno ammirare esemplari maestosi di querce, castagni e gelsi. La camminata è lunga 6 chilometri con un dislivello di 200 metri. Il rientro è previsto alle ore 12.30.

Il costo della visita e della degustazione è di 15 euro. Occorre prenotare entro il 7 settembre contattando Betti degli Amici del Cea al numero 3470787212.

L’ultima tappa sarà sabato 16 settembre al Cavazzone. Il ritrovo sarà alle ore 8.30 al Ceas di via chierici 2 a Borzano L’azienda agricola custodisce una lunga storia iniziata nell’800, quando il barone Raimondo Franchetti costruì l’imponente complesso a corte, sede di un’azienda agricola all’avanguardia per l’epoca. Le proprietà sono passate poi nel tempo a illustri famiglie reggiane, che hanno mantenute intatte le strutture originali. La visita al Cavazzone, a cura della famiglia Sidoli-Terrachini, comprende l’antica acetaia, il museo diffuso, la ghiacciaia, il suggestivo belvedere con splendida vista sulla pianura e una degustazione di varie tipologie di aceto balsamico (euro 6).

La camminata sarà di 12 chilometri con un dislivello di 280 metri e durerà 3 ore. Il rientro è previsto alle ore 16. Le prenotazioni saranno aperte fino al 13 settembre contattando Betti degli Amici del Cea al numero 3470787212.