In 160 sul percorso dei campioni: grande successo per Appenninica lovers a Castelnovo

In attesa della prima tappa di Appenninica MTB Race 2023 è andata in scena questa mattina la seconda edizione di Appenninica Lovers con 160 bikers che in sella a Mountain Bike tradizionali ed elettriche hanno scelto di percorre in anteprima i sentieri dell’anello fra Castelnovo ne’ Monti e Carpineti che domani saranno percorsi dai migliori specialisti MTB giunti in Appennino Reggiano da tutto il mondo.

L’evento di questa mattina si concretizzato grazie alla organizzazione della Associazione MTB Vetto coordinata da Gianluca Legori. Con ritrovo, partenza ed arrivo al Campo Valentino Mazzola di Castelnovo, le partenze si sono susseguite fra le ore 9.05 e le ore 10.00, alternandosi a quelle del contemporaneo Trail della Pietra.

Anche il cane barboncino “Rambo” ha percorso l’anello di Carpineti in sella con il suo padrone Lorenzo Salsi, seguito a ruota dalla moglie Stefania.

Appenninica MTB Race è uno dei Grandi Eventi di Sport Valley Emilia-Romagna che quest’anno vive le prime due tappe a Castelnovo ne’ Monti. Le precedenti edizioni hanno aperto una finestra sulla Pietra di Bismantova in vari continenti, trovando spazio in TV e riviste specializzate anche Australia, Stati Uniti e Sudafrica. Domani il via alla competizione agonistica è previsto per le ore 11.00, sempre dal campo sportivo Valentino Mazzola.