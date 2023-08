Appenninica Lovers per tutti gli appassionati di mountain bike a Castelnovo Monti

Partirà il 4 settembre l’edizione 2023 dell’Appenninica MTB Stage Race, manifestazione internazionale dedicata alla quale parteciperanno atleti provenienti da tutto il mondo: un evento che vivrà le prime tappe coinvolgendo Castelnovo Monti. In particolare lunedì 4 settembre la prima tappa sarà un anello con partenza e arrivo a Castelnovo, che coinvolgerà anche il territorio di Carpineti, passando dall’iconica Pietra di Bismantova al Castello matildico delle Carpinete.

In occasione di questa tappa, anticipando i professionisti domenica 3 settembre è in programma anche un evento dedicato a tutti gli appassionati di ciclismo, allestito grazie alla collaborazione dell’associazione MTB Vetto: la seconda edizione di Appenninica Lovers, con due percorsi disponibili, uno da 57 chilometri e 1.850 metri di dislivello positivo, e l’altro da 35 chilometri e 1.200 metri di dislivello positivo. La partenza sarà dal campo Valentino Mazzola di Castelnovo (via alla Pieve), con inizio delle registrazioni dalle 8.15 e dalle 9.05 alle 10 il via “alla francese”, ovvero a piccoli gruppi in successione per evitare problemi di viabilità.

È possibile effettuare le preiscrizioni online scrivendo a info@mtbvetto.it. Il costo della preiscrizione online è di 15 euro (soci Fiab 12 euro), mentre l’iscrizione sul posto il giorno del raduno costerà 20 euro (17 per soci Fiab). I costi sono comprensivi di quota assicurativa e ristoro lungo il percorso. In omaggio a tutti i partecipanti verrà consegnato il pacco gara contenente una maglia tecnica.