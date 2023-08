Hera: a Spilamberto lavori con elicottero

Inizia giovedì 31 agosto l’intervento programmato di rinnovo della rete elettrica che serve la zona industriale di Spilamberto. I lavori, a cura di Inrete Distribuzione Energia (società del Gruppo Hera), renderanno il servizio più efficiente e meno soggetto a guasti anche in caso di maltempo.

In particolare, giovedì tra le 8 e le 14.30 verranno posati venti sostegni in corrispondenza delle due dorsali di media tensione che collegano via Cervarola e via Coccola. Sarà utilizzato un elicottero che permetterà di installare i supporti in tempi rapidi. L’attività, finalizzata a rendere più performante la rete elettrica, prevede la sostituzione di tutti gli elementi che compongono l’infrastruttura, dai sostegni fino ai cavi. L’obiettivo è ottimizzare la rete in un’area economicamente strategica per il comune di Spilamberto, aumentando la potenza disponibile, così da soddisfare la crescente richiesta di energia da parte dell’indotto produttivo.

L’intervento proseguirà per circa tre settimane e fa parte di un investimento più ampio, di circa 230mila euro, che Inrete ha previsto per il potenziamento delle linee elettriche della zona. I lavori comporteranno brevi interruzioni del servizio e gli utenti interessati sono già stati avvisati. Non sono previste modifiche alla viabilità. Anche l’impatto dei lavori sui campi coltivati sarà ridotto al minimo.