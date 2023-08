Fa tappa a Castelnovo la Valigia della Resistenza

È arrivata a Castelnovo Monti la Valigia della Resistenza, un progetto partito dalle sezioni Anpi di Monchio e Palanzano, che nel suo primo viaggio ha già attraversato 2 regioni, 4 province e una ventina di Anpi. Il progetto ha il fine di raccogliere documenti, ricerche e oggetti che alla fine del viaggio verranno uniti per raccontare un’unica Storia: quella della Resistenza partigiana.

È stata proprio una rappresentanza dell’Anpi di Castelnovo Monti, insieme al Direttore Artistico del progetto culturale La lanterna di Diogene Thomas Predieri e alla Consigliera comunale e provinciale Erica Spadaccini, che hanno ricevuto in consegna questa valigia in Municipio: ad ogni tappa questo prezioso contenitore della memoria aggiunge nuovi tasselli fatti di testi, lettere, testimonianze sul periodo della Resistenza, che intrecciano ricordi, legami e amicizie.

La valigia resterà a Castelnovo fino a metà agosto, ospitata alla Biblioteca Raffaele Crovi (in via Simonazzi, tel. 0522 610204) consultabile il mercoledì mattina dalle ore 9 alle 11, con la narrazione storica a cura di Thomas Predieri. In queste mattinate sarà possibile, per chi interessato, portare anche ricerche o documenti che arricchiranno la sezione castelnovese della valigia.

Dopo la tappa castelnovese, la valigia proseguirà il suo viaggio verso una nuova destinazione, con nuove storie da aggiungere al suo prezioso contenuto.