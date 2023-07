Young Lab Sassuolo, aperte le iscrizioni al Torneo di “street soccer”

Entra nel vivo il programma di Young Lab Sassuolo: tre iniziative organizzate dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Sassuolo e dall’Ufficio Turistico in collaborazione con GP Eventi, Linea Radio e Manga Beats riservate ai giovani del territorio.

Sono aperte le iscrizioni al Torneo di Street Soccer: domenica 27 agosto dalle 19:30, avranno infatti luogo le sfide di street soccer (calcio su strada) 3 vs 3 e 1 vs 1 presso il parcheggio di via Braida (ex cantina sociale), in collaborazione con GP Eventi.

Età minima: 12 anni. Per info e iscrizioni: info@gpeventi.it / Giancleofe: 335 783 9092 / Giorgio: 340 374 8182