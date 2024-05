Montecchio, inaugurata parete attrezzata per i più piccoli alla Casa della Comunità

E’ stata inaugurata sabato 18 maggio la nuova parete attrezzata con panchina e sedute per i più piccoli posta al secondo piano della Casa della Comunità di Montecchio Emilia.

L’allestimento, volto a rendere più accogliente e gradevole l’attesa delle bambine e dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze seguiti dal servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (NPIA), è stato progettato e donato da Casina dei Bimbi ODV, con il prezioso contributo di Fortlan-Dibi e dell’interior designer Eleonora Domeniconi.

La dottoressa Valentina Ucchino, Responsabile servizio NPIA ha ringraziato Claudia Nasi presidente di Casina dei Bimbi non solo per la donazione della parete e dei tanti giochi, libri e materiali che dall’apertura dello Sportello del Volontariato a oggi sono stati offerti dall’associazione al servizio NPIA, ma anche per la preziosa collaborazione delle volontarie e dei volontari di Casina nell’intrattenere fratellini e sorelline degli assistiti dal servizio e nelle rapide attivazioni di intervento da parte dell’associazione.

Ha ringraziato di cuore per la donazione a nome dell’azienda sanitaria la Direttrice del Distretto di Montecchio Barbara Gilioli.

******

In foto Barbara Gilioli; Valentina Ucchino; Claudia Nasi e Grazia Ferretti di Fortlan-Dibi. Con loro l’equipe di NPIA e i volontari delle associazioni dello Sportello del Volontariato di Montecchio