Rifiuti – MUD 2024: guida alla compilazione e alla presentazione

Il MUD è la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti. E’ il modello attraverso il quale devono essere denunciati obbligatoriamente i rifiuti prodotti nel 2023 dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati.

Deve essere presentato alle Camere di commercio entro il 1° luglio 2024.

Per supportare le imprese nella corretta compilazione della modulistica per questo adempimento Unioncamere Emilia-Romagna organizza un incontro gratuito che si svolgerà on line martedì 28 maggio alle 9,30.

Si approfondiranno le novità e le conferme della normativa, i soggetti obbligati alla presentazione del Mud, le modalità di compilazione e presentazione della domanda. Ci saranno poi focus specifici sul Mud in versione semplificata, quello per le attività economiche che producono rifiuti, quello per i trasportatori e gli intermediari, il modello per i gestori. Si parlerà anche della comunicazione imballaggi, veicoli fuori uso, del Registro ambientale apparecchiature elettriche ed elettroniche, della comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione.

L’incontro di approfondimento è tenuto da Manuela Masotti, esperta ambientale di Ecocerved.

Tutte le informaizoni per partecipare su www.ucer.camcom.it