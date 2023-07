Vignola, moto finisce sul marciapiede dopo uno scontro e travolge i pedoni: morta una donna, ferita una ragazza

Una donna ha perso la vita ed una ragazza è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente avvenuto ieri sera intorno alle 19:30 in via per Spilamberto, accanto al McDonald’s, a Vignola.

Secondo una prima ricostruzione, una motocicletta avrebbe urtato un’autovettura, il motociclista avrebbe perso l’equilibrio finendo rovinosamente a terra, mentre la moto avrebbe proseguito la propria corsa fino a piombare sul marciapiede, dove in quel momento si trovavano dei pedoni.

L’impatto con il mezzo si è rivelato fatale per una donna di 53 anni. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118. Una ragazza di 17 anni ha invece riportato serie ferite, ed è stata trasportata in ospedale a Baggiovara. Anche il motociclista, un uomo di 47 anni, è stato pure lui trasportato a Baggiovara con ferite di media gravità. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vignola e i Vigili del Fuoco. La via per Spilamberto-SP623 è stata chiusa al transito per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge.