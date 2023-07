In bici al lavoro, ecosconti per 63 novellaresi

Andare al lavoro in bicicletta fa bene all’ambiente, alla salute ma – grazie al Comune di Novellara – anche al portafoglio. Lo sanno bene i 63 novellaresi che nel corso dell’ultimo anno hanno partecipato al progetto “Bike to work” promosso dall’Amministrazione comunale attraverso l’adesione al Club dei Comuni ecoattivi.

Scegliendo di andare al lavoro o comunque di muoversi in bicicletta e utilizzando l’apposita app hanno guadagnato punti ogni chilometro percorso da convertire in ecosconti utilizzabili nella ventina di negozi di Novellara che hanno aderito all’iniziativa: dall’abbigliamento agli alimentari, da bar e gelaterie alle farmacie, dalle cartolerie ai casalinghi, dagli ottici alle profumerie. I più bravi – si contano sulle dita di una mano – hanno raggiunto il bonus massimo, pari a 300 euro all’anno: di quasi 6.000 euro, invece, il valore complessivo degli ecosconti assegnati, finanziati con fondi comunali. Nei giorni scorsi, in Municipio, l’assessore all’Ambiente, Alberto Razzini, ha consegnato gli ecosconti del quarto e ultimo trimestre di un’iniziativa che inizia a luglio per concludersi il 30 giugno e che – ha annunciato – “sarà ripetuta anche il prossimo anno visto il successo ottenuto”.

“Grazie a questi 63 nostri concittadini che hanno percorso ben 26.644 chilometri abbiamo infatti stimato un risparmio nelle emissioni di anidride carbonica di ben 3.997 chilogrammi, pari a 200 alberi – spiega l’assessore comunale Razzini – Il Bike to work si è dunque confermato un progetto importante per la mobilità sostenibile di Novellara, favorito anche dai tanti percorsi protetti che abbiamo realizzato ed ampliato negli ultimi anni: con un beneficio simbolico, ma comunque significativo, per i novellaresi che hanno partecipato e che lo hanno davvero spinto con le loro gambe, ma un vantaggio ancora più grande per tutta la nostra comunità”.

Per chi volesse aderire al “Bike to work” promosso dal Comune di Novellara – la nuova edizione si concluderà il 30 giugno 2024, con assegnazione degli ecobonus ogni trimestre – è a disposizione il sito novellara.ecoattivi.it dove scaricare l’apposita app, che permette di partecipare al più complessivo progetto Ecoattivi. Per il quinto anno, attraverso l’adesione di Novellara al Club dei Comuni ecoattivi, sono infatti previsti ecosconti anche per altri comportamenti virtuosi (tutti elencati sul sito): dal conferimento dei rifiuti all’isola ecologica al compostaggio domestico, dai prestiti della biblioteca alle adozioni al Canile comunale. Altri premi – fino alla possibilità di vincere un’auto elettrica ogni 6 mesi – sono inoltre previsti dal concorso nazionale Ecoattivi. La partecipazione, ovviamente, è riservata ai soli residenti nel comune di Novellara che abbiano almeno 14 anni di età.