A13 Bologna-Padova: annullate deviazioni obbligatorie notturne uscita di Rovigo

Sulla A13 Bologna-Padova sono state annullate le deviazioni obbligatorie in corrispondenza dello svincolo di Rovigo, che erano previste dalle 22:00 di questa sera, giovedì 20, alle 6:00 di venerdì 21 luglio, per chi da Bologna era diretto verso Padova e dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 luglio per chi da Padova era diretto verso Bologna.