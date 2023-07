Castelnovo né Monti, orari Cup/Saub e trasferimento nella nuova sede provvisoria

Nella giornata di lunedì 17 luglio 2023 il Cup/Saub del Distretto effettuerà orario dalle ore 7 alle ore 12. La chiusura anticipata al pubblico si rende necessaria per consentire il trasferimento degli sportelli/uffici del Centro Prelievi nei locali temporaneamente allestiti in previsione dell’avvio del cantiere per i lavori finalizzati al consolidamento sismico e previsti nell’ambito dei progetti PNRR.

Da martedì 18 luglio il Centro Prelievi, il Centro Tao e gli sportelli Cup/Saub saranno operativi nei locali situati allo stesso piano (piano 1), ma nell’area in precedenza occupata dal Servizio Farmaceutico e Medicina dello Sport. Si accederà direttamente a Cup/Saub e Centro Prelievi dalla porta d’ingresso di fronte all’entrata principale dell’Ospedale. Ringraziamo anticipatamente i cittadini per la collaborazione.