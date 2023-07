Lapam Confartigianato: Matteo Roversi nuovo segretario per le sedi di Correggio e Rubiera

Cambio di segretario per quanto riguarda le sedi Lapam Confartigianato di Correggio e Rubiera: dal mese di giugno è Matteo Roversi il nuovo responsabile delle sedi cittadine dell’associazione. Matteo Roversi prende il posto di Matteo Vezzani, ora all’interno dell’Area Sindacale e Comunicazione dove, nello specifico, svolgerà il ruolo di referente delle categorie Autotrasporto e Terzo Settore.

«Un’occasione che colgo con grande entusiasmo – spiega il neo responsabile Matteo Roversi –. Sono consapevole del lavoro che mi attende, ma so di poter contare sulla competenza e sull’esperienza dei colleghi che ogni giorno sul territorio si impegnano costantemente per essere vicini alle nostre imprese. Abbiamo molto da fare, ma siamo pronti per affrontare le sfide e saper cogliere le opportunità che ci presenterà il territorio».