Inaugurata la nuova palestra del Centro Universitario Sportivo Record

È stata inaugurata questa mattina dal Rettore Giovanni Molari la nuova palestra presso il Centro Universitario Sportivo Record, pronta ad ospitare un campo da pallavolo/basket di altissima qualità, corsi, attività, allenamenti, tornei e competizioni sportive. All’inaugurazione erano presenti il Presidente del Cus Bologna Piero Pagni, l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi e il CEO di Macron Gianluca Pavanello.

A tagliare il nastro insieme al Rettore c’erano anche Riccardo Visconti, cestista di Serie A, in questa stagione in forza a Pesaro, che sarà con Cus Bologna ai Campionati Universitari Europei EUSA, in programma ad Aveiro (Portogallo), e Sophie Andrea Blasi, pallavolista che gioca in Serie A2 con il Millenium Brescia e che con il Cus Bologna sarà agli Europei che si terranno a Braga (Portogallo). Entrambi sono iscritti all’Alma Mater con il percorso Dual Career, che permette di conciliare l’attività sportiva agonistica e lo studio universitario.

Il nuovo spazio va ad aggiungersi ai due campi del PalaRecord inaugurati lo scorso novembre e agli altri tre presenti presso il PalaCus, tanto da rendere i due principali impianti sportivi dell’Ateneo tra i più performanti a livello regionale, con un’offerta che, da una parte, rende il palinsesto universitario più completo e, dall’altra, porta Unibo ad acquisire sempre più importanza, non solo per le attività sportive rivolte alla propria comunità di riferimento, ma in generale per tutta la cittadinanza.

Viene raggiunto, quindi, un altro importante traguardo lungo il percorso di rinnovamento, ristrutturazione ed efficientamento che l’Alma Mater sta portando avanti con il supporto del proprio braccio sportivo, il Cus Bologna, per portare l’impiantistica universitaria ai massimi livelli europei e internazionali. Percorso reso possibile anche grazie alle realtà che da sempre sono a fianco dell’Università di Bologna in queste iniziative, ovvero Macron, Technogym e Matteiplast.