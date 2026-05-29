Torna il Sip & Sound Festival a Novellara

Musica, sport, socialità e voglia di stare insieme: il Parco Augusto Daolio si prepara a diventare, almeno per un pomeriggio, il cuore giovane di Novellara. Domenica 31 maggio, dalle 16 alle 20, torna il Sip & Sound Festival, l’appuntamento ad ingresso libero dedicato ai ragazzi, alle famiglie e a tutta la comunità, tra divertimento, attività all’aria aperta, momenti di incontro e convivialità.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la manifestazione torna con una nuova giornata pensata per valorizzare la partecipazione giovanile e il ruolo delle associazioni del territorio. L’iniziativa è promossa dalla ro Loco di Novellara in collaborazione con il Comune e con numerose realtà associative locali.

Anche l’edizione di quest’anno sarà dedicata alla memoria di Alessandro Santachiara, figura molto amata dalla comunità novellarese, che sarà ricordata attraverso attività sportive, musica e occasioni di incontro.

Il festival prenderà il via alle ore 16 con le esibizioni di skater e rider. A seguire, lo skate park sarà animato dal Collettivo Over the Gap, protagonista di performance, dimostrazioni ed evoluzioni pensate per coinvolgere il pubblico e portare energia nel parco.

Sempre dalle 16 ci sarà spazio anche per giochi da tavolo e attività ludiche a cura della Cooperativa Accento, con proposte pensate per favorire la socializzazione, il divertimento e la partecipazione di ragazze, ragazzi e famiglie.

A partire dalle 17 il pomeriggio entrerà nel vivo con il deejay set di Bazzu DJ, che accompagnerà il pubblico con musica ed energia fino alla conclusione dell’evento.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un punto ristoro con bar, aperitivi e proposte food a cura della Pro Loco di Novellara. Saranno inoltre presenti banchetti informativi delle associazioni del territorio e sarà possibile effettuare gratuitamente il test HIV, grazie alla presenza di operatori dedicati.

Sip & Sound Festival sarà quindi una giornata per incontrarsi, divertirsi, condividere passioni e rafforzare il senso di comunità attraverso musica, sport e convivialità.

Per informazioni: proloconovellara@gmail.com