Fine settimana tra cultura e natura a Fiorano Modenese

Per la Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, il Castello di Spezzano con il Museo della Ceramica sono aperti dalle 15 alle 19, con la possibilità di partecipare a una visita guidata gratuita alle ore 17. Sarà possibile ammirare gli affreschi della Sala delle Vedute e della Galleria delle Battaglie, visitare le sale del Museo e la sezione interattiva Manodopera. Non occorre prenotare, l’appuntamento è nella corte del Castello. Restano confermate le aperture ordinarie del fine settimana, sabato 30 e domenica 31 maggio, sempre dalle 15 alle 19.

Anche la Riserva naturale delle Salse di Nirano è aperta e accessibile per una bella passeggiata e per visitare l’Ecomuseo di Ca’ Rossa, martedì 2 giugno.

Domenica 31 maggio, alle ore 16, è in programma “Piccoli dinosauri, tanta energia”, visita guidata alla scoperta dei canti e delle attività dei piccoli passeriformi in piena nidificazione, per comprenderne comportamenti, tipi di alimentazione e predatori. Età consigliata: dai 6 anni. Prenotazione consigliata tramite il form online disponibile sul sito Fiorano Turismo o sul sito del Comune nella sezione “Eventi”.