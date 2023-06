Alluvione, l’assessore Colla: “Grazie a CNH Industrial, un ulteriore tassello di una mobilitazione straordinaria”

“Un’ulteriore significativa risposta: grazie anche a CNH Industrial per il concreto sostegno, condiviso con il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, dei territori e delle popolazioni colpite dall’alluvione attraverso la raccolta fondi regionale e la messa a disposizione dei mezzi per gli interventi di ripristino dei terreni. Un tassello aggiuntivo di una mobilitazione straordinaria che ha visto, in queste settimane, tante realtà produttive dell’Emilia-Romagna fare donazioni altrettanto importanti, insieme a moltissime persone. Stiamo assistendo ad una solidarietà enorme, che parte dal nostro stesso territorio e arriva ovunque, in Italia e all’estero. Grazie ancora a chiunque ha dato e vorrà dare una mano”.

Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, dopo l’annuncio della donazione di mezzo milione di euro arrivato questa mattina in occasione dell’inaugurazione del nuovo stabilimento della Cnh industrial a Cesena.

Per informazione sulla campagna “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”: https://www.regione.emilia-romagna.it/alluvione