Airone incastrato su di un isolotto, salvato dai vigili del fuoco sul Panaro a San Cesario

Ieri verso mezzogiorno la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto una segnalazione per l’avvistamento di un airone incastrato su un isolotto in prossimità del percorso natura sul fiume Panaro a San Cesario.

L’intervento di una squadra fluviale con gommone da rafting ha permesso di liberare il volatile e, a fronte di una frattura di una zampa, di consegnarlo ai volontari del Pettirosso per le cure del caso.