Reggio Emilia: minaccia i medici del PS e pone resistenza ai Carabinieri

Medicato e suturato per una ferita ad un dito era in attesa di essere dimesso dal pronto soccorso ortopedico dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, ma spazientitosi per l’attesa ha dapprima minacciato il medico di turno per poi replicare con altro medico giunto in aiuto del collega che ha cercato di colpire, per poi opporre resistenza attiva nei confronti dei carabinieri della sezione radiomobile giunti nel pronto soccorso su richiesta del personale medico. A fatica i militari, dopo essere stati aggrediti, riuscivano a portare alla calma l’uomo.

Per questi motivi con le accuse di interruzione di un ufficio o servizio pubblico e resistenza a pubblico ufficiale i Carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, un uomo di 45 anni abitante in città.

È accaduto nel pomeriggio del 30 aprile, quando il 45enne faceva accesso al pronto soccorso ortopedico dell’ospedale di Reggio Emilia per un trauma a un dito della mano destra a seguito di infortunio sul lavoro. Dopo aver ricevuto le cure del caso, con tanto di suturazione della ferita e dei relativi accertamenti radiologici veniva invitato ad attendere le sue dimissioni che non avvenivano nell’immediato essendo nel frattempo sopraggiunte al pronto soccorso delle urgenze. E’ stato allora che l’uomo, spazientitosi per l’attesa l’uomo andava in escandescenza.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.