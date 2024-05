Scandiano: braccialetto elettronico per un uomo che perseguita la ex dopo la fine della relazione

Dal novembre 2023, a seguito della decisione della vittima di interrompere la relazione con il suo compagno lui, un uomo di 53anni, non accettando tale decisione ha iniziato a manifestare un atteggiamento ossessivo, assumendo nei confronti della ex condotte minacciose e persecutorie. Ogni volta che la incontrava, con cadenza quasi quotidiana, la tempestava di insulti e la minacciava di morte, interferendo nella sua vita con comportamenti petulanti e assillanti.

Condotte persecutorie quelle compiute dall’uomo, a seguito delle quali, al termine delle indagini, i carabinieri della tenenza di Scandiano a cui la donna nel corso di una lunga deposizione ha raccontato i fatti, hanno denunciato in ordine al reato di atti persecutori alla Procura di Reggio Emilia un 53enne abitante in un comune del comprensorio ceramico. Condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri, la Procura ha ottenuto dal GIP l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi dalla medesima frequentati e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la persona offesa, disponendo l’applicazione del braccialetto elettronico.

Provvedimento di natura cautelare che è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Scandiano che hanno condotto le indagini. I relativi accertamenti, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.