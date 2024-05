Omaggio agli Abba e ai Pink Floyd al Teatro Duse di Bologna

Sono dedicati, rispettivamente, agli Abba e ai Pink Floyd i due live-tribute in arrivo sul palco del Teatro Duse di Bologna.

Nello specifico, il 7 maggio alle ore 21, andrà in scena ABBAdream, omaggio alla band svedese, le cui canzoni sono ormai considerate un vero e proprio cult, anche grazie al musical teatrale ‘Mamma mia!’ e al film di successo con Meryl Streep e Pierce Brosnan. Lo spettacolo ripropone lo stile inconfondibile degli abiti, le coreografie e i brani che hanno consacrato gli Abba nell’Olimpo della disco music.

L’8 maggio, sempre alle 21, sarà la volta dei Big One, band italiana nata nel 2005, che farà rivivere la musica e il mito dei Pink Floyd a mezzo secolo dall’uscita, nel 1973, dell’album The Dark Side of the Moon. Il loro European Pink Floyd Show celebra i 50 anni del disco che sarà interamente eseguito in scena, con una riproduzione più fedele possibile alle sonorità e agli arrangiamenti originali, utilizzando anche una strumentazione vintage.

